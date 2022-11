Courtois teve uma atuação desastrosa na derrota da Bélgica para Marrocos - JACK GUEZ / AFP

Publicado 27/11/2022 17:29

Catar - Um dos destaques da Bélgica, o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, teve um desempenho desastroso na derrota para Marrocos, neste domingo (27). Em entrevista após a partida, o goleiro reconheceu seus erros e destacou a dificuldade nas defesas.

"Foi muito difícil. Não fui bem naquela cobrança de falta. Deixei a bola passar, como um goleiro isso é mortal e frustrante", disse Courtois, antes de completar:



"Na primeira tive a sensação de que ele iria chutar. Não tinha certeza do que aquele jogador (Saiss) faria, depois tivemos sorte que o gol foi anulado. Na segunda cobrança de falta eles jogaram nossa linha de zaga para perto do gol. Temos nossas táticas para que todos façam seu trabalho durante uma jogada de bola parada. Na primeira trave, a bola não pode passar. É responsabilidade dos zagueiros. É difícil e não é um gol fácil para um goleiro tomar", destacou.





O goleiro também comentou sobre o duelo com a Cróacia, na próxima rodada, e que será decisivo para o futuro da seleção belga na Copa do Mundo do Catar.

"Isso já foi dito muito. Não sentimos que somos tão fortes com a bola quanto quando poderíamos prejudicar times fortes como França e Brasil com um bom futebol. Agora temos que mostrar confiança um no outro e fazer tudo o que pudermos para vencer o próximo jogo. Será uma final", finalizou.