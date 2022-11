Tite - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 27/11/2022 18:30

Rio - Sem poder contar com Danilo e Neymar contra a Suíça, Tite testou Militão e Fred nas vagas dos jogadores titulares no treino desde domingo. Em participação no programa "Central da Copa", da Rede Globo, o ídolo do Fluminense, Fred, afirmou que a decisão do treinador da seleção brasileira em escalar o zagueiro do Real Madrid na lateral é uma decisão um pouco contraditória.

"Acredito que é um pouco contraditório, porque há um especialista na posição que é o Daniel Alves. Pode ser por conta do período sem jogar do Dani ou talvez uma estratégia para conter os avanços ofensivos da Suíça, mas é algo que surpreende", opinou o ex-jogador do Fluminense.



Neymar e Danilo sofrem torções no tornozelo e só devem ter condições de jogo nas oitavas de final da competição. Com três pontos, a Seleção enfrenta a Suíça, nesta segunda-feira, às 13 horas (no horário de Brasília). Em caso de vitória, o Brasil garantirá vaga nas oitavas de final da competição.