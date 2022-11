André Onana está fora da Copa do Mundo - ISSOUF SANOGO / AFP

André Onana está fora da Copa do MundoISSOUF SANOGO / AFP

Publicado 28/11/2022 07:31

Catar - Um dos principais nomes da seleção de Camarões, o goleiro André Onana está fora da Copa do Mundo. Ele foi expulso da delegação horas antes da partida contra a Sérvia, nesta segunda-feira, pelo Grupo G, o mesmo do Brasil. Segundo informações da imprensa internacional, o corte se deu por questões disciplinares.

Oficialmente, a Federação Camaronesa ainda não confirmou a expulsão do jogador do elenco. Na escalação do jogo contra a Sérvia, ele é o único atleta ausente. Devis Epassy, de 29 anos, goleiro do Abha, da Arábia Saudita, ficou com a vaga de titular.



De acordo com alguns veículos de imprensa, o motivo do corte foi um desentendimento de Onana com o treinador, Rigobert Song por questões táticas. O goleiro da Inter de Milão gosta de jogar com os pés, algo que não agrada ao técnico, que teria dito ao atleta que não poderia mantê-lo no plantel sem que obedecesse suas determinações.

O corte de Onana não é a primeira polêmica na seleção de Camarões. Na convocação para a Copa, Rigobert Song causou polêmica ao não conseguir pronunciar corretamente o nome de alguns jogadores. Além disso, há denúncias de que o ex-atacante Samuel Eto'o, atual presidente da federação, tem uma influência exagerada na formação do elenco.