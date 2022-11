Zagueiro da Bélgica, Vertonghen não gostou da declaração de De Bruyne - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Zagueiro da Bélgica, Vertonghen não gostou da declaração de De BruyneKirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 28/11/2022 09:32

O clima na seleção belga não parece estar dos melhores. Após a derrota no domingo por 2 a 0 para Marrocos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, o zagueiro Vertonghen mostrou descontentamento com uma declaração de Kevin De Bruyne e a ironizou em entrevista aos jornalistas na zona mista.



"Acho que atacamos mal porque também somos muito velhos na frente", disse o zagueiro, de 35 anos.



A declaração aconteceu um dia depois de De Bruyne dizer ao jornal inglês 'The Guardian' que a Bélgica não tinha como conquistar o título na Copa do Mundo deste ano.



Para o principal jogador da seleção, geração perdeu a chance em 2018, quando caiu nas semifinais.



“Sem chance, somos muito velhos”, declarou.



Com três pontos em dois jogos, a Bélgica está em terceiro lugar do Grupo F, atrás de Croácia e Marrocos, que têm quatro.



Na última rodada, os belgas enfrentam os croatas, enquanto os marroquinos pegam o já eliminado Canadá.