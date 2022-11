Veja imagens do empate eletrizante entre Camarões e Sérvia

Catar - Pelo Grupo do Brasil na Copa do Mundo, Camarões e Sérvia fizeram um jogão nesta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, que terminou empatado em 3 a 3. Castelletto abriu o placar para os camaroneses, mas Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic viraram para os sérvios. Aboubakar, que saiu do banco para mudar a partida, diminuiu para a seleção africana e deu assistência Choupo-Moting deixar tudo igual. Confira imagens do jogão na galeria!

