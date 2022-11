Espanha e Alemanha empataram em 1 a 1 na Copa do Mundo - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 28/11/2022 10:05

Catar - O zagueiro Rodri, da Espanha, apontou um desespero da Alemanha para chegar ao gol que resultou no empate em 1 a 1 entre as duas equipes, no último domingo, no Al Bayt. Na opinião do jogador, também houve falha na defesa espanhola, que deixou Füllkrug sozinho para marcar.

"No gol que levamos, tivemos um azar do rebote sobrar para o jogador deles que estava na segunda linha, mas a reação deles foi desesperada, de colocar dois atacantes, dois, três jogadores na mesma posição", disse Rodri após a partida.



"Tínhamos que ter um contra-ataque para matá-los. É assim quando as equipes jogam por tudo, deixam espaço", completou.

O zagueiro não se surpreendeu com o ritmo intenso da partida contra a Alemanha.

"Esperávamos que a Alemanha iria jogar tudo. Competimos de igual para igual e eles conseguiram o empate no final. Tivemos boas chances, nos defendemos bem, mas eles têm grandes jogadores", afirmou.

A Espanha volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h, contra o Japão, no Estádio Khalifa. Já a Alemanha pega a Costa Rica, no mesmo dia e horário, no Al Bayt.