Onana se envolveu em acidente antes da Copa do Mundo - Reprodução

Publicado 28/11/2022 11:42

O goleiro André Onana, um dos principais nomes da seleção de Camarões, está fora da Copa do Mundo. Ele foi expulso da delegação após não concordar com o técnico que deveria mudar o seu "estilo de jogo".



Essa, porém, não é a primeira polêmica do arqueiro da Inter de Milão. Antes de se mudar para o time italiano, em julho, ele assustou os torcedores do Ajax e da seleção de Camarões após sofrer um grave acidente de carro.

O veículo de Onana bateu de frente com outro e ambos os automóveis tiveram a parte dianteira completamente danificada. Ele estava a caminho do alojamento em que encontraria outros jogadores de sua seleção, para se concentrar para a partida contra a Argélia, válida pelas então Eliminatórias da África para a Copa do Mundo do Catar de 2022.

Um de seus amigos, que seguia no mesmo automóvel, acabou sofrendo ferimentos mais sérios. O goleiro, porém, saiu ileso.

Após o ocorrido, Onana assinou contrato por cinco temporadas com a Inter de Milão. O goleiro camaronês, que chegou sem custos à equipe nerazzurri, foi formado nas categorias de base do Barcelona.