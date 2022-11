Rigobert Song - Issouf SANOGO / AFP

Publicado 28/11/2022 11:29

Catar - Após o empate eletrizante em 3 a 3 com a Sérvia, o técnico de Camarões, técnico Rigobert Song, falou sobre sua decisão de cortar André Onana da delegação horas antes do duelo. O treinador não descartou um retorno do jogador.

"Veremos se haverá a possibilidade de ele continuar conosco ou não. Também vai depender dele, pedi para esperar. Ele terá que respeitar as regras. É preciso respeito e disciplina. Sou a favor do grupo", disse Song.



"Claro que a posição de goleiro é importante e ele é um jogador importante, mas estamos em um torneio difícil e sei o que tenho que fazer. Isso é garantir que a equipe tenha prioridade sobre os indivíduos", completou o treinador, que não deu maiores detalhes sobre o desentendimento.

Onana é um dos nomes de mais destaque na seleção de Camarões. O jogador atua na Itália pela Inter de Milão e foi titular na conquista da Copa Africana de Nações. Ao todo, o goleiro já tem 36 jogos pelo país.