Hansi Flick - Ina Fassbender / AFP

Hansi FlickIna Fassbender / AFP

Publicado 28/11/2022 12:28

Catar - O Comitê Disciplinar da Fifa abriu uma investigação contra a seleção alemã por quebrar uma das regras da Copa do Mundo. Os europeus devem ser punidos pelo técnico Hansi Flick ter participado sozinho da coletiva do último sábado, na véspera do jogo contra a Espanha. Pelo regulamento, pelo menos um atleta deveria participar da conversa com os jornalistas.

Até o momento, a Federação Alemã não se posicionou sobre o assunto. No entanto, estava ciente da existência do artigo 44 do Regulamento da Copa do Mundo, que determina a presença do treinador e de pelo menos um atleta na coletiva da véspera de cada jogo, realizada no centro de mídia da Fifa.



"São quase três horas de viagem. Os jogadores devem se preparar para o treinamento", disse Hansi Flick na entrevista, tentando justificar a ausência dos atletas.

Em nota, a Fifa confirmou que abriu investigação contra os alemães.

"O Comitê Disciplinar da Fifa abriu procedimentos contra a Federação Alemã de Futebol devido às possíveis violações do artigo 44 do Regulamento da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™, do artigo 2.7.2 do Regulamento de Mídia e Marketing e do artigo 8.5.3 do Manual da Equipe.



As possíveis violações estão relacionadas à coletiva de imprensa obrigatória que ocorreu em 26 de novembro, antes da partida da Copa do Mundo da FIFA entre Espanha e Alemanha."