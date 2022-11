Enner Valencia se machucou na partida contra a Holanda - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 28/11/2022 13:31

Catar - O Equador pode ter um grande desfalque para o duelo decisivo contra Senegal, nesta terça-feira, às 12h ( de Brasília), no Estádio Khalifa. O atacante Enner Valencia sofreu uma torção no joelho direito e é dúvida para a partida. A informação foi dada pelo técnico Gustavo Alfaro.

"Enner, lamentavelmente, tem uma torção no joelho, mas não comprometeu os ligamentos. Ele fez exames e não foi apresentado nada a mais que isso. Mas, da mesma maneira que ele tem a torça no joelho, ele tem o coração ligado ao Equador. Tenho a confiança que ele vai estar amanhã", disse o treinador do Equador.



Enner Valencia deixou a partida contra a Holanda, na última sexta-feira, de maca. O jogador é um dos artilheiros do Mundial, com três gols marcados.

Para se garantir nas oitavas de final, o Equador precisa apenas de um empate contra Senegal.