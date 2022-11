Jogadores do Brasil fazem festa na chegada ao Estádio 974 - Reprodução

Jogadores do Brasil fazem festa na chegada ao Estádio 974Reprodução

28/11/2022



Catar - Os jogadores do Brasil chegaram animados ao Estádio 974 para enfrentarem a Suíça, nesta segunda-feira, a partir das 13h (de Brasília). Ainda no ônibus, a delegação brasileira fez uma festa com instrumentos e cantoria. Confira o vídeo:

Sem Neymar e Danilo, Tite fez o que se esperava e optou por escalar Fred e Militão no time titular contra os europeus. Com isso, o Brasil vai a campo com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.



Caso vença a Suíça, o Brasil se garantirá nas oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. A Seleção encerra sua participação na fase de grupos contra Camarões, na próxima sexta.