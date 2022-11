Arrascaeta durante treino da seleção uruguaia - Foto: Divulgação/Twitter @Uruguay

Arrascaeta durante treino da seleção uruguaiaFoto: Divulgação/Twitter @Uruguay

Publicado 28/11/2022 15:33

O Uruguai está definido para enfrentar Portugal no Lusail Stadium, às 16h desta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Arrascaeta, que não entrou em campo no jogo de estreia da Celeste na competição, inicia o confronto no banco de reservas.

Ainda assim, a seleção uruguaia vem modificada para enfrentar os lusitanos. No ataque, Cavani substitui Luis Suárez. Na defesa, o zagueiro Coates entra no lugar do lateral-direito Martín Cáceres. Por fim, o lateral-direito Guillermo Varela, do Flamengo, começa o jogo na vaga do atacante Facundo Pellistri.

Isso indica que a Celeste mudou o esquema tático e deve jogar com três zagueiros e dois alas. Abaixo, confira a escalação do Uruguai: