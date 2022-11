Hansi Flick, técnico da seleção alemã, em entrevista coletiva na Copa do Mundo do Catar - Ina Fassbender / AFP

Hansi Flick, técnico da seleção alemã, em entrevista coletiva na Copa do Mundo do CatarIna Fassbender / AFP

Publicado 28/11/2022 15:45

O lateral-esquerdo David Raum, titular da Alemanha no início da Copa do Mundo, sofreu uma fratura na costela no empate em 1 a 1 com a Espanha, no domingo (27), e pode ser desfalque importante para o técnico Hansi Flick na decisão por uma vaga no mata-mata.

Outra preocupação, mas em grau menor, é o atacante Leroy Sané, que estreou na segunda rodada do Grupo E, contra a Espanha. O extremo atuou por aproximadamente 20 minutos após se recuperar de lesão no joelho direito e ainda não tem condições de se afirmar no time titular ou jogar mais minutos.

A Alemanha volta a campo na próxima quinta-feira (1/12) e precisa vencer a Costa Rica no encerramento da fase de grupos, além de torcer por uma derrota do Japão para a Espanha. Em caso de empate da seleção asiática, os critérios de saldo e gols marcados, respectivamente, entrariam em ação.