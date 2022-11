Atacante pode retornar ao Catar e defender a França, conforme diz o regulamento - Foto: AFP

Publicado 28/11/2022 16:35 | Atualizado 28/11/2022 16:39

Karim Benzema ainda poderá atuar pela França no Mundial do Catar. Segundo a rádio "Onda Madrid", o atual melhor jogador do mundo, que sofreu lesão no quadríceps da coxa esquerda, está praticamente recuperado. E, já que não foi cortado pelo técnico Didier Deschamps, ele pode retornar ao Catar para reforçar o time francês.

Benzema foi convocado para a Copa do Mundo, apresentou-se à seleção francesa no dia 14 de novembro, mas já passava por problemas físicos. Mesmo assim, o treinador da equipe e o próprio atacante garantiram que ele poderia disputar o torneio. No entanto, o camisa 9 sofreu a lesão na terceira atividade com o time francês já no Catar e precisou deixar o país.

Agora, o atacante, que passa por recuperação em Madrid, tem chance de voltar ao Catar porque não foi substituído na lista de convocados. Todas as Seleções que disputam a Copa do Mundo possuem 26 jogadores. Com a lesão de Benzema, a França ficou com 25 e abriu mão de repor a vaga do jogador, que segue inscrito pela Fifa. Pelo regulamento, ele ainda pode defender o país.

Segundo a rádio, é possível que Benzema já esteja presente no treinamento da próxima quinta-feira (1). Com isso, ele poderia estrear nas oitavas de final do Mundial, já que a França lidera o grupo D com seis pontos e já se classificou para a fase eliminatória.

A França ainda tem mais um jogo pela fase de grupos. Sem Benzema, a equipe francesa vai encarar a Tunísia na quarta-feira (30).