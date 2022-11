Brasil venceu por 1 a 0 a Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo, e está nas oitavas de final - AFP

Brasil venceu por 1 a 0 a Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo, e está nas oitavas de finalAFP

Publicado 28/11/2022 16:45 | Atualizado 28/11/2022 16:49

Com a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, no Estádio 974 nesta segunda-feira (28), o Brasil não apenas se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, como também chegou a 17 jogos sem perder na fase de grupos. É o novo recorde de invencibilidade do torneio.



Antes, a marca pertencia à Alemanha que ficou 16 jogos invicta entre as edições de 1990 e 2010.



100% de aproveitamento em 2002 e 2006

A última vez que a seleção brasileira perdeu nos três primeiros jogos foi para a Noruega, por 2 a 1, na Copa do Mundo de 1998, na França. Desde então, o desempenho do Brasil na fase de grupos foi de 14 vitórias e três empates em 18 partidas, com aproveitamento de 83,3%.

Em 2022 e 2006 foram as últimas vezes que a Seleção teve 100%, com vitórias sobre Turquia, China e Costa Rica. Quatro anos depois derrotou Croácia, Austrália e Japão.

Tropeços nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018

Nas três edições seguintes, houve um empate em três rodadas. Em 2010, foi contra Portugal, no último jogo do grupo, após vencer Coreia do Norte e Costa do Marfim.



Em 2014, em casa, o tropeço do Brasil foi com o México, na segunda rodada, enquanto superou Croácia e Camarões.

Já em 2018, o empate brasileiro foi contra a Suíça na estreia. Depois, triunfos sobre Sérvia e Costa Rica.

E na atual edição da Copa do Mundo, no Catar, o Brasil já venceu Sérvia e Suíça, e pode voltar a ter 100% de aproveitamento na fase de grupos.