Publicado 29/11/2022 10:30

Rio - O Uruguai foi derrotado por Portugal na última segunda-feira e se complicou na Copa do Mundo de 2022. A Celeste entrou em campo com dois jogadores do Flamengo. Um deles foi bastante bem avaliado pelo jornal "El País", já o outro foi considerado o pior jogador da seleção bicampeã mundial na partida.

O lateral-direito Guillermo Varela atuou como titular na derrota contra os portugueses. Na opinião da publicação, o jogador do Flamengo foi o pior em campo, sendo considerado um ponto fraco uruguaio explorado pelos portugueses.

"Cristiano Ronaldo sempre caiu em seu setor e sempre lhe deixaram em dois contra um. Na parte final do primeiro tempo, Vecino mudou de posição com Valverde e o ajudou a sofrer menos. No segundo tempo, foi quem ficou parado para que o gol de Portugal fosse validado", afirmou.



Já Arrascaeta, que entrou na segunda etapa, recebeu muitos elogios. O jogador teve uma boa oportunidade de empatar a partida, mas mesmo tendo perdido, recebeu uma bom avaliação do jornal.

"Entrou no lugar de Vecino e foi o ponto que faltava para melhorar a equipe, colocá-la mais pra frente e liberar Valverde para criar perigo. Foi ineficaz na bola parada", disse.