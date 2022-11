Luis Enrique - AFP

Luis EnriqueAFP

Publicado 29/11/2022 11:30

Catar - Apesar do empate contra a Alemanha na última rodada da Copa do Mundo, o treinador Luis Enrique está bem confiante em relação ao futuro da Espanha no Mundial. Em participação em uma live no "Twitch", o comandante afirmou que a Fúria joga o melhor futebol no Catar.

"Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe", afirmou.



Com quatro pontos, a Espanha está na liderança no grupo E. A Fúria encerra sua participação na fase de grupos na próxima quinta-feira às 16h (de Brasília). Para avançar ao mata-mata, os espanhóis precisam de, no mínimo, um empate diante dos japoneses