Tite é o técnico da Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/11/2022 12:18

Catar - O Brasil ganhou mais um desfalque por lesão para a partida contra Camarões, na próxima sexta-feira, às 16h. Um exame realizado nesta terça-feira mostrou que o lateral Alex Sandro tem uma lesão no quadril esquerdo e, por isso, ele não conseguirá enfrentar a seleção africana na última rodada da fase de grupos.

Alex Sandro teve lesão no quadril Fabrice COFFRINI / AFP "Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes", disse Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

Alex Sandro precisou ser substituído por Alex Telles no fim da partida contra a Suíça. Na saída do estádio, ele disse que sentiu apenas um cansaço, o que foi descartado pelo exame.

"Eu senti um cansaço a mais, mas me sinto bem e espero estar 100% para o próximo jogo", disse Alex Sandro.

Alex Sandro já está em tratamento no hotel da Seleção. Ele se junta a Neymar e Danilo, que se lesionaram no primeiro jogo e também estão no departamento médico.