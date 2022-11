Rodrygo - AFP

Publicado 29/11/2022 12:00

Rio - O Brasil teve dificuldades, mas conseguiu vencer a Suíça por 1 a 0 na última segunda-feira e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar da atuação não ter sido excelente, alguns jogadores se destacaram e colocaram uma pulga atrás da orelha de Tite em relação a titularidade.

Um deles foi Éder Militão. Escolhido pelo treinador devido a lesão de Danilo, o zagueiro do Real Madrid mostrou desenvoltura atuando na lateral-direita. O retorno do jogador da Juventus aos gramados ainda é incerto, devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. Independente disso, Militão se mostrou ponto para disputar a titularidade.



Outro que aproveitou muito bem a oportunidade foi Rodrygo. O meia-atacante já tinha se destacado ao entrar no segundo tempo da vitória contra a Sérvia. Contra a Suíça, novamente, ele ficou como opção no banco e na etapa final deu outro ânimo, participando inclusive diretamente da jogada do gol da vitória, marcado por Casemiro. Rodrygo pode atuar como titular na função de Neymar, mas também pode jogar mais avançado, quando o camisa 10 retornar.

Já classificado, o Brasil volta aos gramados na próxima sexta-feira contra Camarões. A partida irá acontecer às 16 horas (no horário de Brasília). Um simples empate confirma a Seleção como líder do seu grupo.