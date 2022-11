Cerca de 500 imigrantes morreram durante as construções das instalações da Copa do Mundo do Catar - DAVID GANNON / AFP

Publicado 29/11/2022 11:51

Catar - Após as polêmicas sobre os números de mortes de imigrantes com as construções para a Copa do Mundo de 2022, o secretário geral do Comitê da Copa do Catar veio a público se pronunciar sobre o caso. Em entrevista ao canal britânico "Talk TV", Hassan Al-Thawadi surpreendeu ao revelar a estimativa de acidentes fatais durante as obras.

"Nós estimamos em torno de 400 e 500 (mortes de imigrantes). O número exato está sendo discutido", disse o secretário geral, em entrevista ao jornalista Piers Morgan, do canal britânico "Talk TV".

Após a repercussão sobre a entrevista do secretário, o Supremo Comitê de Entrega e Legado da Copa do Mundo de 2022 emitiu uma declaração em nome de Hassan Al-Thawadi. Segundo a nota, os números citados por Al-Thawadi "referem-se às estatísticas nacionais que cobrem o período de 2014 a 2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho em todo o país".

"O secretário-geral, Hassan Al Thawadi, disse ao programa 'Uncensored' de Piers Morgan que houve três mortes relacionadas ao trabalho e 37 mortes não relacionadas ao trabalho nos projetos do Comitê Supremo de Entrega e Legado (...) As citações separadas referentes aos números referem-se às estatísticas nacionais que cobrem o período de 2014-2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho (414) em todo o país", diz a nota.

Os números de mortes de imigrantes durante as construções dos estádios e instalações são drasticamente superiores aos que foram divulgados pelo país-sede. Segundo o relatório público divulgado antes da Copa do Mundo, o número de mortes girava em torno de 40 pessoas.

Confira a nota completa do Supremo Comitê de Entrega e Legado da Copa do Mundo de 2022:

"O secretário-geral, Hassan Al Thawadi, disse ao programa 'Uncensored' de Piers Morgan que houve 3 mortes relacionadas ao trabalho e 37 mortes não relacionadas ao trabalho nos projetos do Comitê Supremo de Entrega e Legado. Isso é documentado anualmente no relatório público do SC e abrange os 8 estádios, 17 instalações não competitivas e outros locais relacionados sob o escopo do SC.



As citações separadas referentes aos números referem-se às estatísticas nacionais que cobrem o período de 2014-2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho (414) em todo o país no Catar, abrangendo todos os setores e nacionalidades."