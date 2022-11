Fifa deu gol para Bruno Fernandes, mas Federação Portuguesa crê em desvio de Cristiano Ronaldo na jogada - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 29/11/2022 11:05

Catar - O primeiro gol de Portugal na vitória sobre o Uruguai por 2 a 0, na última segunda-feira (28), ainda é motivo de polêmica nos bastidores da Copa do Mundo. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enviará provas à Fifa para uma reavaliação do lance, segundo o canal espanhol "El Chiringuito TV".

O lance ocorreu aos nove minutos do segundo tempo. Bruno Fernandes recebeu pela esquerda e levantou a bola na área para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 tentou desviar, mas não alcançou. Mesmo assim, a bola foi para o fundo da rede do goleiro do Uruguai.

Inicialmente, Cristiano Ronaldo foi apontado como o autor do gol. Porém, após a revisão do lance, a Fifa deu os créditos para Bruno Fernandes. O meia ainda marcou o segundo gol dos portugueses, de pênalti, já nos minutos finais da partida, e foi eleito o melhor em campo.

Tecnologia revela que Cristiano Ronaldo não tocou na bola

A tecnologia de chip presente em todas as bolas usadas na Copa do Mundo de 2022 pode ter colocado um ponto final na discussão. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o chip apontou que Cristiano Ronaldo não desviou o cruzamento de Bruno Fernandes.

"Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology colocada na Al Rihla, bola oficial da Adidas, somos capazes de mostrar definitivamente nenhum contato de Cristiano Ronaldo na bola no gol de abertura do jogo", diz o comunicado ao jornal britânico.

"Nenhuma força externa na bola pôde ser medida, conforme mostrado pela falta de um "batimento" em nossas medições. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise", completou a nota.

Com a vitória sobre o Uruguai, Portugal se juntou ao Brasil e França como os únicos que venceram os dois jogos e garantiu a vaga antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O adversário dos lusitanos na próxima fase sairá do grupo da seleção brasileira.