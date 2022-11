Paquetá - AFP

Publicado 29/11/2022 13:11

Catar - A comissão técnica da seleção brasileira vem acompanhando de perto o crescimento no número de jogadores com sintomas de gripe durante a Copa do Mundo. Na última semana, Antony e Lucas Paquetá foram casos na delegação. O jogador do Manchester United chegou a perder dois treinamentos. A situação, no entanto, não preocupa o departamento médico. As informações do portal "UOL".

Além deles, Raphinha afirmou que deixou a partida contra a Suíça com rouquidão. Neymar, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, também apresentou febre na última semana. De acordo com o portal, pessoas que trabalham com atletas e familiares que também tiveram sintomas nos últimos dias. Houve pessoas que não conseguiram participar do primeiro jantar entre delegação e famílias.



"Adaptação de cada um é o que a gente imagina e é passageiro, coisa rápida e que não traz dificuldade. Estou no convívio com eles e não vejo reclamação por parte de qualquer atleta ou membro da comissão técnica. Todos assistidos pela comissão médica, é nada para se preocupar, não. Está tudo tranquilo", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O departamento médico observa os casos de perto e tem tratado tudo como "indisposição" não considerando nenhum caso preocupante, sem a necessidade de realizar exames para a Covid-19. A Fifa não coloca no seu protocolo a obrigação do teste para nenhuma seleção.

De acordo com o portal, o entendimento é que os sintomas vem acontecendo porque os jogadores estão tendo dificuldades por conta das temperaturas que passam dos 30ºC quando estão em áreas externas e transições para locais fechados com ar condicionado, com temperaturas bem baixas, além do ar seco, inclusive no deslocamento em ônibus oficiais da competição. O choque térmico seria o que estaria gerando esses sintomas.