Holanda e Catar - AFP

Publicado 29/11/2022 13:54

Catar - Em ritmo de treino, a seleção holandesa garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo A nesta terça-feira ao derrotar o Catar por 2 a 0 em duelo pela terceira rodada da Copa do Mundo. O resultado fez com que os donos da casa terminassem a competição com três derrotas, a pior campanha de um mandante na história dos Mundiais.

Classificada, a Holanda terá pela frente o segundo colocado do grupo B que conta com Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales na próxima fase. A partida vai abrir as oitavas de final da Copa do Mundo e irá acontecer no próximo sábado, às 12 horas (no horário de Brasília).



Em busca de uma vitória para confirmar sua classificação e buscar o primeiro lugar do grupo A, a Holanda começou a partida pressionando. As chances da equipe europeia eram criadas sem muita dificuldade. Aos 25 minutos, saiu o primeiro gol. Gakpo tabelou com Klassen, finalizou na entrada da área, a bola estufou as redes do goleiro Barsham, fazendo o seu terceiro gol na Copa.

Porém, depois que abriu o placar, os holandeses reduziram o ritmo. Apesar de não terem permitido nenhuma chance à seleção do Catar, a postura dos europeus foi de seguir tocando a bola em ritmo lento. Com isso, a partida foi para o intervalo com o a Holanda com a vantagem mínima.

O segundo tempo começou com a Holanda ampliando o placar. Após cruzamento de Dumfries pela direita, Depay apareceu para finalizar, o goleiro Barsham fez grande defesa, mas Frankie de Jong apareceu para concluir e fazer o segundo gol para os holandeses.

Com o placar ampliado, a equipe europeia voltou a reduzir o ritmo e se poupar, talvez já pensando no adversário das oitavas de final. O Catar, com muitas dificuldades, pouco produziu, apesar de muita entrega. No fim, o placar terminou com a vitória por dois gols de diferença, que selou a classificação dos holandeses para a próxima fase da Copa.