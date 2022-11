André Onana está fora da Copa do Mundo - ISSOUF SANOGO / AFP

Publicado 29/11/2022 13:31

Catar - Expulso da delegação de Camarões na Copa do Mundo horas antes da partida contra a Sérvia, o goleiro André Onana se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira. Após retornar a Milão, na Itália, onde mora, o jogador divulgou um comunicado no qual não cita o nome do técnico Rigobert Song, com quem se desentendeu, mas afirma que tentou um acordo para permanecer com a seleção no Catar.

Veja o comunicado na íntegra:



"Quero expressar meu afeto pelo meu país e pela seleção nacional. Ontem, não fui autorizado a estar em campo para ajudar Camarões, como sempre faço, a atingir os objetivos da equipe. Sempre me comportei de forma a levar o time ao sucesso de uma maneira positiva.



Coloquei todos meus esforços e energia para encontrar uma solução para uma situação que um jogador frequentemente enfrenta, mas não houve vontade do outro lado. Alguns momentos são difíceis de assimilar. Contudo, sempre respeitei e apoiei as decisões das pessoas em cargo de buscar o sucesso para nossa equipe e nosso país.

Estendo toda minha força aos meus colegas, porque demonstramos que somos capazes de ir muito longe nesta competição.



Os valores que eu promovo como pessoa e como jogador são aqueles com os quais me identifico e aqueles que minha família me deu desde a infância. Representar Camarões sempre foi um privilégio. A nação em primeiro lugar e para sempre.



Obrigado"

Camarões chega à última rodada da fase de grupos com chances mínimas de se classificar às oitavas de final. Para isso, precisa vencer o Brasil, torcer para um empate no jogo entre Sérvia e Suíça e ainda ganhar dos suíços no saldo de gols.