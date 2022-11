Senegal venceu o Equador por 2 a 1 e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 - OZAN KOSE / AFP

Publicado 29/11/2022 14:00

Catar - Senegal fez história na Copa do Mundo de 2022. O campeão africano venceu o Equador por 2 a 1, nesta terça-feira (29), em Doha, e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial do Catar, encerrando um tabu de 20 anos. Os equatorianos, que jogavam pelo o empate, saíram atrás no placar com gol de pênalti de Ismaila Sarr, mas conseguiram empatar com Moisés Caicedo. Porém, Kalidou Koulibaly decidiu para os Leões de Teranga.

Com a vitória, Senegal terminou a fase de grupos com seis pontos e em segundo lugar no Grupo A da Copa do Mundo, atrás da líder Holanda, com sete. Já o Equador encerrou a sua participação no Mundial do Catar com quatro pontos. Nas oitavas, os Leões de Teranga enfrentarão o primeiro colocado do Grupo B, que terá sua definição nesta terça e pode ser Inglaterra, Irã ou Estados Unidos.

O JOGO

Senegal dominou o primeiro tempo. Sem sua principal estrela Sadio Mané, que foi cortado na véspera da Copa do Mundo, os Leões de Teranga depositaram suas fichas no trio Ismaila Sarr, Gana Gueye e Boulaye Dia. Na primeira etapa, foram 11 finalizações dos senegaleses contra apenas duas do Equador - que sequer foram na direção do goleiro Édouard Mendy.

Precisando da vitória, Senegal começou a partida impondo o seu ritmo, enquanto o Equador - que jogava também pelo empate - tentava aproveitar os espaços no contra-ataque. Com menos de dez minutos, os Leões de Teranga tiveram duas chances de abrir o placar. Gueye perdeu a primeira logo aos dois minutos. Pouco depois, aos cinco, foi a vez de Dia.

O domínio de Senegal foi premiado com gol somente nos minutos finais do primeiro tempo. Ismaila Sarr foi derrubado na área por Hincapié e o árbitro marcou pênalti. O próprio Sarr cobrou e deixou o goleiro Galíndez sem reação, colocando Senegal em vantagem no placar antes do intervalo.

O cenário mudou na etapa final. Em vantagem, Senegal recuou e entregou a bola para o Equador. O time sul-americano rodeava a área, mas encontrava dificuldades para furar a defesa adversária. De tanto insistir, chegou ao empate aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, Moisés Caicedo completou na segunda trave e estufou a rede de Mendy.

A festa equatoriana durou poucos minutos. Também em cobrança de escanteio, Senegal desempatou o placar com o zagueiro Kalidou Koulibaly, que marcou pela primeira vez com a camisa dos Leões de Teranga. No restante da etapa final, o Equador buscou o empate insistindo nas bolas aéreas, mas a zaga senegalesa conseguiu resistir à pressão e garantiu a classificação às oitavas após 20 anos de jejum.