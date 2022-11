Confira as imagens da vitória de Senegal sobre o Equador

Catar - Após 20 anos, Senegal está de volta ao mata-mata da Copa do Mundo. Os Leões de Teranga venceram o Equador por 2 a 1, nesta terça-feira (29), em Doha, e garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial do Catar. Ismaila Sarr e Kalidou Koulibaly marcaram os gols do atual campeão africano, enquanto Moisés Caicedo diminuiu para os sul-americanos.

