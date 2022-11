Fifa conclui investigação e aplica multa em jogadores da Alemanha ausentes em coletiva | | O Dia

Hansi Flick passando instruções para o elenco da Alemanha durante treino - INA FASSBENDER / AFP

Hansi Flick passando instruções para o elenco da Alemanha durante treinoINA FASSBENDER / AFP

Publicado 29/11/2022 14:55

O Comitê Disciplinar da Fifa concluiu a investigação iniciada contra a Federação Alemã de Futebol e concedeu uma multa de 10 mil euros (R$ 55 mil reais), além de uma advertência, por conta de um episódio ocorrido no último sábado (26). Segundo a investigação, a federação não cumpriu o regulamento da Copa do Mundo de relacionamento com a imprensa por ordem da comissão técnica.

A comissão técnica alemã decidiu não autorizar que os atletas concedessem entrevista coletiva, que é obrigatória, antes do duelo contra a Espanha. Apenas o treinador Hansi Flick falou com os jornalistas presentes, explicando a ausência dos atletas alegando tempo curto entre o fim dos treinos e o início da coletiva.



Lanterna no Grupo E, a Alemanha vai para o famoso "tudo ou nada" na última rodada. Com apenas um ponto em dois jogos, os alemães precisam de uma combinação de resultados. Para isso, precisam vencer a Costa Rica e contar com uma vitória da Espanha contra o Japão.