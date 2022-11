Arrascaeta iniciou o duelo com Portugal no banco de reservas - Divulgação/Fifa

Publicado 29/11/2022 15:37

Rio - Pela segunda vez consecutiva, o meia De Arrascaeta, do Flamengo, começou uma partida da seleção uruguaia na Copa do Mundo no banco de reservas. A decisão do técnico Diego Alonso não repercutiu bem entre os torcedores, que fizeram várias críticas nas redes sociais. Além das reclamações dos uruguaios, o meia Diego Souza, que atualmente defende o Grêmio, também foi até as redes sociais para protestar contra a não-titularidade do meio-campista do Flamengo.



"Esse cara (Arrascaeta) não jogar na seleção do Uruguai é a maior covardia do futebol. Aí você se pergunta porque fulano ou sicrano não jogou em tal lugar! Tá aí, esquema em cima de esquema! Esse moleque (Arrascaeta) joga em qualquer lugar, craque!", destacou Diego Souza.

Embora tenha começado o duelo com Portugal no banco de reservas, Arrascaeta entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, e fez com que a seleção uruguaia aumentasse o ritmo e pressionasse, ainda mais, a defesa dos europeus.

Lanterna do Grupo H da Copa do Mundo, o Uruguai volta a campo na próxima sexta-feira (2), para enfrentar Gana, em duelo que vale a vida para a seleção Celeste na Copa do Mundo. O confronto será realizado às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, na cidade de Al Wakrah, no Catar.