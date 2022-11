Suárez, camisa nove da seleção uruguaia, em ação na Copa do Mundo do Catar - Glin Kirk/AFP

Publicado 29/11/2022 15:05

A seleção uruguaia perdeu para Portugal na segunda rodada do Grupo H pelo placar de 2 a 0 e se complicou quanto às chances de classificação para a fase mata-mata da Copa do Mundo. Após o revés no Lusail Stadium, o centroavante Luis Suárez pediu desculpas pelo resultado e confiança por uma resposta contra Gana, na próxima sexta-feira (2/12), às 12h.

"Todas as derrotas doem, principalmente em uma Copa do Mundo. Agora é hora de estarmos juntos em grupo e não procurar mais desculpas. Confiem na gente. Vamos deixar tudo", escreveu Suárez, em publicação nas redes sociais.





O Uruguai já não depende apenas das próprias forças para avançar de fase. Além de precisar vencer Gana, segunda colocada do grupo, com três pontos, a Celeste torcerá contra a Coreia do Sul no duelo com a já classificada seleção portuguesa.

Em caso de vitória da seleção asiática sobre Portugal, o primeiro critério de desempate será o saldo de gols (a Coreia chega na última rodada com -1 contra -2 do Uruguai).