Treino da Seleção Brasileira em Doha, no CatarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/11/2022 15:37

A Seleção Brasileira já virou a chave após a vitória sobre a Suíça por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo, e iniciou a preparação para o jogo contra Camarões. Nesta terça-feira, os titulares fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas realizaram atividades no campo do Estádio Grand Hamad. Confira imagens no vídeo abaixo:





Na atividade, de acordo com a reportagem do site "ge", que estava no local, Bruno Guimarães sofreu uma bolada na cara, sentiu dores e precisou ser atendido pelos médicos. Entretanto, ele retornou ao treino e não preocupa. Já Pedro sofreu uma entrada de Antony, levou a mão à panturrilha esquerda, mas se recuperou e voltou ao trabalho.

Após o treino, um momento de descontração no Grand Hamad: Tite "treinou" os filhos dos jogadores e ainda jogou bola com eles.

Por fim, também vale destacar que os jogadores foram liberados para jantar com amigos e familiares. Depois, todos retornarão para dormir no hotel onde a Seleção está concentrada.

Em tempo: apesar de já estar classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil ainda tem mais um compromisso pela fase de grupos. A Seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar Camarões no Lusail Stadium.