Mbappé participou de treino da França com tornozelo enfaixado - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 29/11/2022 16:16

Catar - Um dos grandes astros da Copa do Mundo, Mbappé surpreendeu ao participar do treino da França nesta terça-feira, em Doha, com o tornozelo esquerdo enfaixado. O camisa 10 vem sentindo dores no local por conta de uma lesão sofrida ainda quando defendia o Paris Sanit-Germain. O incômodo voltou a aparecer na partida contra a Dinamarca, no último sábado.

Apesar do susto, Mbappé não deve ser problema para a partida contra a Tunísia, nesta quarta, às 12h. Segundo o jornal francês "L'Equipe", ele deve ser um dos titulares no confronto, mesmo com o técnico Didier Deschamps planejando utilizar um time misto.



A França chega à última rodada da fase de grupos já classificada às oitavas de final. Os europeus só perdem a liderança do Grupo C se forem derrotados pela Tunísia e a Arábia Saudita tirar uma diferença de saldo de seis gols.