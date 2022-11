Thibaut Courtois - AFP

Publicado 29/11/2022 16:00

Catar - A derrota para o Marrocos deixou a Bélgica em situação delicada no grupo F da Copa do Mundo. Após a partida, muitos jornais europeus noticiaram que o clima no vestiário na terceira colocada no Mundial de 2018 teria ficado tenso. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Eden Hazard, negou que que tenha havido briga entre os belgas.

"Não houve muito depois do jogo contra Marrocos. Tudo o que foi dito? Muita bobagem. Tivemos um bom encontro ontem com todos os jogadores. O mais importante é se preparar bem para vencer este jogo. Estamos todos unidos no grupo como sempre. Estamos passando por um momento mais complicado do que o normal, mas estamos prontos para fazer o esforço um pelo outro. Achamos que tínhamos que fazer melhor. Não estamos correspondendo às expectativas", afirmou.



O mesmo tom foi adotado por Thibaut Cortois. Segundo o goleiro, a grupo belga irá deixar os rumores para a parte externa e focar na próxima partida contra a Croácia, que vai acontecer na próxima quinta-feira.

"Eu fui o primeiro a entrar no vestiário. Nada aconteceu, todo mundo ficou decepcionado com a derrota. O técnico falou um pouco. E foi isso. O problema é que há muitas mentiras hoje em dia, nas mídias sociais. Essa situação não existe. Como um grupo, nós deixamos isso do lado de fora. Porque somos um bom time e fortes como grupo", disse.

Na noite de segunda, o jornal "L' Equipe" afirmou que o zagueiro Vertonghen teve uma forte discussão no vestiário com Hazard e De Bruyne, sendo necessário que o atacante Lukaku apartasse a situação. A Bélgica está em terceiro lugar no grupo e precisará vencer a Croácia para evitar a eliminação na primeira fase da Copa.