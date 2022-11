Deschamps - AFP

Publicado 29/11/2022 17:00

Rio - A possibilidade da França contar com Karim Benzema na Copa do Mundo dada pela rádio espanhola "Onda Cero" repercutiu bastante no começo desta semana. Porém, em entrevista coletiva nesta terça, o treinador Didier Deschamps minimizou a possibilidade de contar com atacante do Real no Catar.

"Isso (volta de Benzema) não é algo que estou pensando no momento. Você (jornalista) sabe qual é a situação. É claro que falei com Karim depois que ele foi embora (de Doha). E você sabe a situação dele e o tempo que levará para ele se recuperar", afirmou.



Benzema sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda e precisaria de um mês para entrar em forma novamente. O atacante não chegou a ser substituído e em tese tem condições de inscrição de defender a França, porém, o jogador retornou para a Europa antes do começo da Copa para iniciar seu tratamento.



"Eu não sei aonde você quer chegar com esse tipo de pergunta, não sei o que você está insinuando... Eu cuido dos meus 24 jogadores, estou feliz com eles", finalizou.