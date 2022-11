Gabriel Jesus - Lucas Figueiredo/CBF

Gabriel JesusLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2022 09:30 | Atualizado 30/11/2022 09:34

Catar - Com a decisão da seleção brasileira de poupar jogadores para a terceira partida da primeira fase da Copa do Mundo, o atacante Gabriel Jesus deverá ter uma chance entre os titulares. Com sete jogos pelo Brasil no torneio, o jogador, de 25 anos, terá mais uma oportunidade de quebrar o jejum de jamais ter feito um gol em Mundiais.

Na Copa do Mundo de 2018, Jesus foi titular da seleção brasileira e atuou nos cinco jogos da equipe de Tite na Rússia. Na ocasião, o atacante, que tinha apenas 21 anos, recebeu muitas críticas pelas atuações e também por não ter conseguido balançar as redes em nenhuma ocasião.



No Mundial do Catar, o atacante está como opção no banco de reservas para Richarlison. Porém, Jesus teve oportunidade de entrar no segundo tempo nas partidas contra Suíça e Sérvia. O gol infelizmente ainda não saiu para o atacante.

Classificado para as oitavas de final, o Brasil voltará aos gramados na próxima sexta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília) contra Camarões. Um simples empate garante a seleção brasileira no primeira colocada do seu grupo.