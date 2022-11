Benzema - AFP

Publicado 30/11/2022 10:30 | Atualizado 30/11/2022 10:31

Catar - Recuperando-se de uma contusão muscular no quadríceps da coxa esquerda, o atacante Karim Benzema já teria data para voltar aos treinamentos. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o artilheiro voltaria a treinar no próximo dia 9 no CT do Real Madrid, na Espanha.

A data seria um dia antes do compromisso pelas quartas de final da Copa do Mundo, caso a França avance de fase. Benzema não teve seu nome substituído da lista de inscritos da seleção francesa na competição. Apesar disso, Didier Deschamps minimizou a possibilidade de contar com atacante do Real no Catar.



"Isso (volta de Benzema) não é algo que estou pensando no momento. Você (jornalista) sabe qual é a situação. É claro que falei com Karim depois que ele foi embora (de Doha). E você sabe a situação dele e o tempo que levará para ele se recuperar", afirmou.

O atacante precisaria de um mês para entrar em forma novamente. Com isso, Benzema retornou para a Europa antes do começo da Copa do Mundo para iniciar seu tratamento.