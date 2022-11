Austrália e Dinamarca se enfrentaram na última rodada do Grupo D - AFP

Publicado 30/11/2022 13:55

Catar - A Austrália está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, no estádio Al Janoub, a seleção da Oceania surpreendeu e carimbou sua vaga ao vencer por 1 a 0 a Dinamarca, que chegou como candidata a surpresa e se despede como uma das decepções do Mundial. Leckie foi o autor do gol que garantiu o triunfo aos australianos.

Com o resultado, a Austrália termina a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D, com seis pontos, atrás apenas da França. Nas oitavas de final, os australianos enfrentarão a seleção que terminar na liderança do Grupo C, no próximo sábado, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali.



As duas equipes fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. A Austrália, que tinha boas chances de se classificar com o empate, entrou com a proposta de se defender com uma marcação forte e teve sucesso, uma vez que a Dinamarca não teve grandes chances na primeira etapa. Nas poucas vezes em que os dinamarqueses conseguiram finalizar, não levaram perigo ao gol de Mat Ryan, que fez apenas uma defesa no primeiro tempo e garantiu que os australianos fossem para o vestiário com a classificação momentânea.



Com a eliminação parcial, a Dinamarca se viu obrigada a voltar com uma postura mais agressiva no segundo tempo, mas que acabou deixando espaços para a Austrália. Aos 15 minutos, os australianos recuperaram a bola na defesa e lançaram Leckie em profundidade. O meia deu dois dribles no zagueiro Maehle e chutou cruzado para abrir o placar em um belo contra-ataque.

Após o gol australiano, a Dinamarca passou a ocupar ainda mais o campo de ataque para buscar a virada. Apesar de tentar esboçar uma pressão, os europeus esbarraram na falta de inspiração de seus homens de frente e no bom bloqueio montado pela Austrália, que garantiu a vitória e, consequentemente, a vaga às oitavas de final.