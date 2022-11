Alex Telles é lateral-esquerdo da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2022 14:53

Um dos temas da entrevista coletiva de Alex Telles desta quarta-feira foi sobre sua titularidade na partida contra Camarões. Nesse sentido, o lateral-esquerdo mostrou confiança e garantiu que está "muito preparado" para desempenhar seu papel dentro de campo.

"É um trabalho que vem sendo feito há anos. É um projeto. Cada atleta tem um projeto de vida, tem um objetivo, e esse objetivo é chegar no mais alto nível. Hoje a gente se encontra nesse mais alto nível, que é uma Copa do Mundo, ainda mais jogando pela Seleção Brasileira. Então, eu me encontro muito realizado, muito feliz e, com certeza, muito preparado para desempenhar meu papel", disse Alex Telles.

Vale lembrar que o Brasil tem três desfalques por lesão para enfrentar Camarões. São eles: Alex Sandro, Neymar e Danilo. Os dois primeiros realizaram trabalho na piscina, enquanto o último já fez atividades no campo e está mais próximo de retornar.

"Obviamente que uma lesão, para qualquer atleta, é um momento chato. Mas é para isso que estamos aqui, o grupo inteiro, nos ajudamos não só dentro de campo, mas fora também nestes momentos importantes. Eu vejo os três se recuperando muito bem no dia a dia. Nós, como grupo, vemos eles bem, felizes, positivos e melhorando a cada dia. A gente sente que eles estão muito focados na recuperação para estar o mais próximo possível junto com a gente dentro de campo. A gente sabe a importância que os três têm e a experiência que eles também têm. Estamos esperando eles para poderem nos ajudar", destacou o jogador.





A partida entre Brasil e Camarões acontece no Lusail Stadium, às 16h (de Brasília) desta sexta-feira, pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Para a partida, aliás, Tite mandará a campo um time todo reserva ( clique aqui e veja a provável escalação ).

"Acho que essa falta de entrosamento discordo contigo na questão de que a gente treina em todos os momentos, o professor trabalha todo mundo da mesma forma. Então, nós temos as equipes formadas, trabalhamos o processo todo, os jogadores já se conhecem, sabemos mais ou menos como cada um joga. E, desde que a gente se apresentou para a Copa do Mundo, treinamos todos os dias, estamos nos conhecendo cada vez mais. Obviamente que o jogo te dá um pouco mais dinâmica, sim, mas, nos treinamentos, nós sempre procuramos fazer o mais intenso possível e o mais próximo do jogo. Vejo que nosso entrosamento está muito positivo. Essa equipe que estará no próximo jogo vai dar conta do recado e vai estar preparadíssima", analisou o lateral-esquerdo.