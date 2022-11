Danilo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2022 14:50

Catar - O lateral-direito Danilo deu continuidade ao seu tratamento para a lesão no tornozelo esquerdo nesta quarta-feira, no Catar. O jogador da Juventus esteve presente no CT que o Brasil tem utilizado na Copa do Mundo e chegou a entrar em campo. Já Neymar e Alex Sandro ficaram no hotel também realizando tratamento, que incluíram a utilização da piscina.

O caso de Danilo é considerado menos grave que Neymar. O lateral iniciou trabalho de transição do departamento médico para o campo, mas ainda não trabalhou com bola. Os dois se lesionaram na estreia do Brasil contra a Sérvia na última quinta. O lateral sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar com edema ósseo no tornozelo direito.



Já Alex Sandro se lesionou na vitória sobre a Suíça na última segunda-feira. O lateral-esquerdo sofreu uma contusão no quadril. Todos os três jogadores estão vetados para o próximo compromisso do Brasil na Copa do Mundo.

Classificado para as oitavas de final, a Seleção entra em campo na próxima sexta-feira contra Camarões, às 16 horas (no horário de Brasília). A equipe de Tite precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação no grupo.