Julián Álvarez será titular da Argentina contra a Polônia - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Julián Álvarez será titular da Argentina contra a PolôniaFOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 30/11/2022 15:21

A Argentina está escalada para enfrentar a Polônia no Estádio 974, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No total, o técnico Lionel Scaloni promoveu quatro mudanças em relação ao time que venceu o México, na semana passada.

Na lateral-direita, Molina entra no lugar de Montiel. Na zaga, Cuti Romero ganha a vaga de Lisandro Martínez. No meio-campo, Enzo Fernández, que marcou um golaço contra o México, substitui Guido Rodríguez. Por fim, no ataque, Julián Álvarez será titular no lugar de Lautaro Martínez.

Dessa forma, a Argentina vai a campo com: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Di María e Julián Álvarez.





Em tempo: a Polônia é a líder do Grupo C, com quatro pontos conquistados. A Argentina, por sua vez, aparece logo atrás, na segunda colocação, com três pontos.