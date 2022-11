Carlos Queiroz já havia treinado o Irã entre 2011 e 2019 - FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP

Publicado 30/11/2022 15:47

Com a eliminação do Irã na Copa do Mundo do Catar, chegou ao fim mais uma passagem do técnico Carlos Queiroz pela seleção persa. Nesta quarta-feira, nas redes sociais, ele escreveu uma mensagem de despedida e destacou que foi uma honra e um privilégio fazer parte desta "família do futebol".





"Rapazes e queridos amigos,



No futebol não existe aquela coisa de vitórias morais, mas também não existe nada imoral quando você não realiza seus sonhos, desde que você tenha feito o seu Melhor com plena vontade e corajosa mentalidade vencedora.



Estou orgulhoso de vocês e mais uma vez vocês foram brilhante dentro e fora do campo.



Foi uma honra e um privilégio fazer parte desta família do Futebol. Eu acredito que você merece total respeito, entregando credibilidade ao seu país e aos torcedores do futebol.



Desejo-lhe toda a felicidade, paz, sucesso e saúde.



Obrigado,

CQ (Carlos Queiroz)"



Vale lembrar que esta foi a segunda passagem de Queiroz pelo Irã. Ele já havia treinado a seleção entre 2011 e 2019. Neste período, foram 97 jogos à frente da equipe, com 60 vitórias, 24 empates e apenas 13 derrotas.

Ele voltou à seleção iraniana neste ano e foi o treinador do time nesta Copa. No Mundial, o Irã ficou na terceira colocação do Grupo B, atrás de Inglaterra e Estados Unidos, mas na frente do País de Gales. Aliás, caso tivesse conseguido arrancar o empate com os norte-americanos na última rodada, os persas teriam se classificado para as oitavas de final.