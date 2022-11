Zlatko Dalic - AFP

Publicado 30/11/2022 15:50

Catar - Favoritas no grupo F, Croácia e Bélgica deverão fazer um confronto de vida ou morte nesta quinta-feira, às 12 horas (no horário de Brasília) por uma vaga nas oitavas. Após tropeçarem no Marrocos, que está na segunda colocação da chave, as seleções europeias praticamente disputam uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o treinador croata Zlatko Dalic minimizou o momento ruim dos belgas e pregou respeito ao rival desta quinta.

"É uma partida decisiva contra a segunda seleção do mundo, que foi a primeira do ranking da Fifa por quatro anos. Com certeza não teríamos escolhido esta partida para ser decisiva. É um grande adversário, não vamos nos deixar enganar pelo desempenho um pouco pior da Bélgica nos últimos dois jogos. Vamos amanhã prontos para a guerra", afirmou.



Com quatro pontos, a Croácia está em primeiro lugar da chave, por conta dos saldo de gols. Em segundo lugar está a seleção de Marrocos, que vai encarar o Canadá, que já está eliminado, e jogará por uma empate para se classificar.