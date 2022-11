Vlahovic entrou no segundo tempo no jogo contra a Seleção Brasileira - Andrej Isakovic/AFP

Publicado 30/11/2022 15:58

O atacante Dusan Vlahovic, destaque da seleção da Sérvia, não foi titular nos dois primeiros jogos da equipe na Copa do Mundo e agora aparece na mídia com um assunto polêmico. Durante a semana, circulou um rumor de que o atacante estaria se envolvendo com a esposa do goleiro reserva Predrag Rajkovi. O boato, no entanto, foi negado pelo atleta em fala divulgada pelo Fabrizio Romano.

"É um absurdo, completamente sem noção. É triste que eu tenha que vir aqui e me explicar. Isso foi inventado por pessoas que não tem nada melhor para fazer da vida", disse.

A Sérvia foi a primeira adversária do Brasil no Mundial, em jogo vencido pela Seleção por 2 a 0, com dois gols de Richarlison. Na ocasião, o atacante da Juventus entrou somente aos 21 minutos da segunda etapa e pouco participou.

O próximo compromisso de Vlahovic será na sexta-feira (2/12), no encerramento do Grupo G, contra a Suíça. Os sérvios precisam de uma vitória e que o Brasil não perca para camarões para avançarem às oitavas de final da Copa do Mundo.