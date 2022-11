Vinicius Junior - AFP

Publicado 30/11/2022 16:20

Rio - O bom desempenho de Vinicius Junior na Copa do Mundo segue rendendo elogios de jornais europeus. O "Marca", da Espanha, ressaltou a personalidade do brasileiro. A publicação abordou o fato de que com apenas 22 anos, o atacante não tem sentido o peso de vestir duas das camisas mais tradicionais do futebol mundial.

"Vini não é daqueles que descansam ou guardam alguma coisa. A sua exuberância física, a sua resistência às lesões musculares e a ambição de um futebolista que teve de lutar mais do que o seu jogo com certeza mereceu vestir a camisa verde-amarela. Eles prometem mais do que Vini nesta Copa do Mundo. Nem a [camisa] do Brasil nem a de Madrid são camisas muito pesadas para ele", afirmou.



Vinicius Junior, de 22 anos, foi titular e um dos principais jogadores da vitória contra Sérvia e Suíça. O atacante participou da construção da jogada dos três gols do Brasil na competição. Contra Camarões, Vinicius poderá ser poupado já que Tite planeja utilizar jogadores reservas na partida.