Ben White (à esq.) durante treino da Inglaterra na Copa do MundoPaul ELLIS / AFP

Publicado 30/11/2022 17:03

O zagueiro Ben White, da seleção inglesa, está fora da Copa do Mundo. O jogador decidiu abandonar a concentração inglesa por, segundo nota oficial, motivos pessoais nesta quarta-feira (30).

Em nota, a assessoria de imprensa da seleção inglesa confirma a informação e cita motivos pessoais que motivaram a decisão do atleta, mas pedem respeito a privacidade do atleta."Ben White deixou o centro de treinamentos da Inglaterra, em Al Wakrah, e retornou para casa por razões pessoais. O defensor do Arsenal não é esperado par retornar ao time e continuar no torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada no momento", diz a nota.O atleta de 25 anos é reserva na equipe de Gareth Southgate e sequer chegou a entrar em campo durante a Copa do Mundo, mas abandona a competição um dia após a classificação dos ingleses para as oitavas de final. A Inglaterra é líder do Grupo B e vai enfrentar Senegal nas oitavas de final.