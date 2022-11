Fabinho, volante titular do Liverpool - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 30/11/2022 16:52

Com a classificação garantida para as oitavas de final na Copa do Mundo, o técnico Tite utilizará os reservas para o último confronto da fase de grupos contra Camarões. A ideia é descansar os titulares e fazer um rodízio para dar minutos aos reservas.

Um deles é o volante Fabinho, do Liverpool, que ainda não entrou em campo. Ele, que será titular, falou sobre a expectativa da rodagem do elenco e a oportunidade de todos atuarem na competição.



"Depois do jogo contra a Suíça, o Tite já falou que tinha a intenção de fazer trocas, de dar oportunidade para todos jogarem. É algo que nos deixa feliz. Eu ainda não estreei na Copa, tenho a expectativa também. O ponto que o tempo de descanso vai ser um pouco menor faz ser importante rodar um pouco a equipe. A equipe já começou a ser preparada taticamente hoje, fizemos um treino com o time que pode começar. Expectativa boa para jogar esse jogo e representar o Brasil", afirmou.



Mesmo com seis pontos e já classificado, Fabinho reiterou o objetivo da busca pela liderança no Grupo G para chegar com a melhor confiança possível para a disputa do mata-mata. O volante do Liverpool cita o pensamento de uma equipe vencedora para manter o objetivo.



"Ser primeiro é sempre o objetivo, independente de quem seja o adversário na próxima partida. Nosso foco é sempre ganhar os jogos, tentar fazer nove pontos e dar o nosso melhor. Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, então o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse, entrar, dar o melhor, ganhar e ser o primeiro", finalizou.