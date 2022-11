Deschamps - AFP

DeschampsAFP

Publicado 30/11/2022 17:15

Catar - Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo em primeiro lugar do Grupo D, o técnico Didier Deschamps teve que dar explicações após a derrota para a Tunísia, nesta quarta-feira, no estádio Cidade da Educação. O treinador justificou a escalação do time reserva alegando o risco de lesões no time, que já estava garantido na próxima fase e lutava apenas para terminar na liderança do grupo.

"Nós tivemos algumas dificuldades pelas escolhas que eu fiz. Isso deve nos ajudar em quatro dias. Alguns atletas estavam com riscos (de lesões) e havíamos acabado de jogar duas partidas de alta intensidade. Isso permitiu para os substitutos verem a diferença (em qualidade) de uma partida de Copa do Mundo. Nós alcançamos o nosso objetivo, vamos nos recuperar. Agora, começa a segunda competição", afirmou o treinador.



A preocupação de Deschamps tem fundamento, uma vez que a França é a seleção que mais sofreu com desfalques para a Copa do Mundo. Ao todo, foram oito atletas cortados: Lucas Hernández, Karim Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, Maignan e Kamara.

Agora, a França aguarda para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Os europeus enfrentarão o segundo colocado do grupo C, no próximo domingo, às 12h, no estádio Al-Thumama.