Alex Telles revelou ter conversado com Arana durante a Copa Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2022 17:38

Catar - Provável titular da Seleção Brasileira na partida contra o Camarões da próxima sexta-feira (2) pela Copa do Mundo do Catar, Alex Telles revelou que conversou com Guilherme Arana, do Atlético-MG, após a estreia do Brasil na competição. O jogador do Galo não foi convocado para a Copa por lesão.

"Depois da estreia, troquei uma mensagem com o Araninha (Guilherme Arana). Ele me desejou boa sorte, e eu falei que estávamos representando ele aqui também. Ele fez parte, tanto ele, quanto o Lodi. Então todos fizeram o trabalho para estar aqui", disse Alex Telles.







No dia 7 de setembro, nas últimas rodadas do Brasileirão, Arana sofreu dura entrada de Carlos Eduardo, do Bragantino, e acabou com a perna presa no gramado. O jogador do Atlético-MG teve lesão multiligamentar no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que tirou a possibilidade de participação na Copa do Mundo.



O técnico Cuca chegou a dizer que Guilherme Arana seria titular da Seleção Brasileira na Copa, posição ocupada por Alex Sandro no momento. Alex Telles foi o outro convocado para a lateral esquerda.



Arana está a três meses em tratamento e não tem previsão de retorno aos gramados. Além dele, Igor Rabello e Alan Kardec estão em recuperação no Departamento Médico do Atlético. O restante do elenco se reapresentará no dia 13 de dezembro para as primeiras atividades com o treinador Eduardo Coudet.