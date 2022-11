Christian Pulisic - AFP

Publicado 30/11/2022 17:20

Catar - O atacante Christian Pulisic sofreu uma lesão pélvica no lance em que marcou o gol da vitória dos Estados Unidos sobre o Irã por 1 a 0 e garantiu a classificação às oitavas de final, informou a seleção norte-americana nesta quarta-feira (30).

O jogador do Chelsea marcou o único gol da partida aos 38 minutos, em uma jogada em que se chocou com o goleiro iraniano Alireza Beiranvand.



Após alguns minutos sendo atendido, Pulisic voltou a campo para terminar o primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo após sentir tontura e, por isso, foi levado a um hospital para fazer exames "por precaução", segundo o técnico Gregg Berhalter.



"Christian Pulisic foi diagnosticado com uma contusão pélvica" e seu estado será avaliado "dia a dia", segundo um relatório da Federação Norte-americana de Futebol enviado à AFP, que acrescenta que o atacante voltou ao hotel da seleção na mesma noite de terça-feira (29).



Com o resultado do jogo, os Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo e enfrentam a Holanda na fase eliminatória já no próximo sábado (3).