Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 01/12/2022 14:34

Jorge Jesus elegeu as quatro Seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo do Catar em coletiva de imprensa, na última quarta-feira, após a vitória do Fenerbahçe, da Turquia, no amistoso contra o time espanhol Rayo Vallecano, em Istambul. O ex-técnico do Flamengo colocou o Brasil como candidata a taça do Mundial.



"Desde o primeiro dia, penso que há quatro equipes [melhores], e que uma delas vai sair campeã da Copa, que é Portugal, Brasil, França e Espanha. Para mim, são as quatro melhores equipes do campeonato. Como a Copa do Mundo é um torneio de seis, sete, oito jogos, muita coisa pode acontecer", afirmou.

O português ainda citou outras duas seleções. Ambas se classificaram em primeiro nos seus respectivos grupos: "Depois, vem Argentina e Inglaterra, mas não com a qualidade que eu penso dessas quatro equipes", completou.



Das Seleções citadas pelo treinador, só a Espanha ainda não se classificou para as oitavas de final.