Confira imagens do empate entre Croácia e Bélgica pela Copa do Mundo

Duas favoritas do Grupo F, Croácia e Bélgica mostraram em campo porque foram surpreendidas pelo Marrocos. Num duelo muito ruim, com pouca criatividade, o 0 a 0 se mostrou justo. Pior para os belgas, que acabaram eliminados enquanto os croatas ficaram em segundo lugar e podem ficar no caminho do Brasil em eventual fase de quartas de final.

